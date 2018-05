Výstava Stranger Than Paradise / Podivnější než ráj představí ucelenou prezentaci uměleckých přístupů, které vznikly ve specifickém geopolitickém rámci jihovýchodní Evropy v různých časových kontextech. Ve snaze vyhnout se termínu „balkánská výstava” odpovídajícímu výstavní praxi z období devadesátých let, Stranger Than Paradise sice zaměří pohled na uměleckou tvorbu ze zmíněného regionu, ale spíše než formulaci specifického geo-politického narativu sleduje podmínky produkce.





Výstava seskupuje umělce z různých generací, propojuje přitom etablované či dokonce historické osobnosti výtvarného umění se začínajícimi autory. Společnou charakteristikou prezentovaných děl je přístup umělců odkrýt a prezentovat ryze intimní témata, která jsou zároveň hluboce zakořeněna ve specifických politických, sociálních či ekonomických podmínkách. Jsou to radikální, ale zároveň velmi upřímná umělecká a často také životní rozhodnutí umělců, kteří nepřipouští kompromisy a direktivně oslovují diváka, který vchází do jejich osobního prostoru. Hranice, která odděluje sféru umění a života, je téměř kompletně rozmazána, díky čemuž vzniká umění, které je dokonale upřímné a neúprosně přímočaré.