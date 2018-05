Nothing,nowhere. mísí trap s emo poetikou, srdcervoucí riffy se syntetickými beaty, a dává zapomenout na jakýkoliv žánr, jedná se o jedno z nejzvučnějších jmen současného deep rapu. Poslední deska Reaper vyšla na Fueled By Ramen/DCD2 records a nohting,nowhere ji přiveze do Prahy představit v neděli 4. listopadu do jiného zaneřáděného sklepa, a to vršovickho Café V lese.

Zdroj fotografie: oficiální facebook kapely