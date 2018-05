Páteční večer bude v Klubovně 2. Patro patřit dalšímu dílu oblíbeného mejdanu We All. Už teď je jasné, že se opět můžeme těšit na skvělou atmosféru, vkusnou nekomerční hudbu, lahodné drinky a spoustu pohodových lidí.

Dorazte v pátek 18. května do Klubovny 2. Patro na třiadvacáté pokračování legendární party We All a vychutnejte si na vlastní kůži atmosférický večer plný skvělých drinků a parádní hudby. Nepřestávejte lovit nové zážitky!