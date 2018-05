Followoforfollow - Imerzivní performance

Imerzivní Instagramová performance Přijměte naše pozvání a přisedněte si k nám k jídelnímu stolu, kde budeme provádět všelijaké procesy zkrášlování a standardizace na různých objektech, kterým jsou běžně vystavována ženská těla. #Instagram-performance #object-performance #wouldyouliketoshare(with)us? #bringyourphone #instafood #instabeauty #followusoninstagram #likeforlike #followforfollow

První myšlenky uživatele Instagramu: “Co to je? Prostor, realita, která extrapoluje náš každodenní stav bytí do sdíleného transmediálního bunkru. Neustále vnímáme mnoho různých prostorů, časů, realit. #images, #feelings, #memories, #travelling back in time – neustále se zabýváme svou touhou po něčem jiném. Co všechno o sobě prozrazujeme úmyslně? Uvědomujeme si, co skutečně vidíme, když si prohlížíme Instagram?

Věříme, že jsme tak schopni obsáhnout větší prostor? Když vnímáme vše, nepojímáme větší celek, ale pouze se zahlcujeme ruchy. Vstupujeme do prostoru, v němž je naše vnímání narušeno – a kde bude komponována krása.“ Koncept, performance a scénografie: Maria Huber (Německo), Rosa Wallbrecher (Rakousko), Carolina Arandia (Argentina) Dramaturgie: Sarah Kemp (Velká Británie) Supervize: Braňo Mazúch (Slovensko)