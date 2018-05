Růžový máj - Náplavka Praha

DEGUSTAČNÍ FESTIVAL RŮŽOVÝCH VÍN A KLARETŮ

SOBOTA 19. KVĚTNA 2018

10:00 - 21:00 NÁPLAVKA RAŠÍNOVA NÁBŘEŽÍ, PRAHA 2,

MEZI ŽELEZNIČNÍM MOSTEM A VYŠEHRADSKOU SKÁLOU

VÍCE NEŽ 25 ČESKÝCH VINAŘŮ. TEPLÁ I STUDENÁ GASTRONOMIE A MÍCHANÉ NÁPOJE. JAZZ A SWING.

Noblesní dámy v kloboucích a rukavičkách se sklenkou růžového, pánové tvořící garde, rovněž s růžovým, sem tam tanec a růžová nálada!

Vína naléváme (jako každý rok) výhradně do festivalových sklenic. Víno patří nepochybně do skla a zároveň eliminujeme plastový odpad tím, že nenaléváme do plastových kelímků.

Degustační set, který zahrnuje 0,35l sklenici z českého skla od Crystalexu (Nový Bor), tištěný katalog s přehledem vinařů a dalšími informacemi a propisku, kterou si můžete dělat poznámky do katalogu, zakoupíte v den festivalu na pokladně za 100,- Kč.