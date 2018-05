Radotínské rodeo - Praha

Unikátní sportovní podnik, kterým bezesporu je Velké radotínské rodeo, je takřka "na dostřel"! Druhé čtvrtstoletí své existence rodeo zahájí v sobotu 19. května v 9.30 hodin v Říčních lázních.

Atraktivní podívaná začne v půl desáté Rančerským lasováním. Následující rychlostní disciplína Slalom kolem tyčí rozhodně nenechá nikoho v klidu. Dopolední program zakončí velezajímavá a náročná disciplína, při které budou jezdci a jezdkyně nakládat tele.

Ti, pro které je celodenní rodeový "maratón" příliš dlouhý, by rozhodně neměli propást slavnostní nástup s tradiční indiánskou modlitbou ve 13.15 hodin. A pak už se program opět rozjede "na plný pecky"! Oddělování dobytčat je vždy skvělou podívanou, následovat bude dramatický Barelový dostih a Značkování telete, které se po určité odmlce vrací do programu rodea. Doplňme, že tato dobytkářská disciplína je nejenom ze své podstavy napínavá, ale užije se při ní i spousta legrace. Program vyvrcholí zhruba v 16.30 až v 17.00 hodin parádní "veledisciplínou" zvanou Pokládání telete, kdy stateční mužové skáčou ve cvalu na dobytče s cílem jej položit na bok. Vítěz této disciplíny si odnese nejen mimořádnou finanční prémii, ale i Vítězný štít, který věnuje starosta městské části Praha 16 Karel Hanzlík.

Při závěrečném nástupu bude nejen vyhlášena a oceněna nejlepší dáma rodea, ale, a to hlavně, vůbec nejlepší jezdec toto náročné sportovní akce (tzv. All Around Champion), který si domů odveze Senátorský pohár! Ten již po několik let věnuje senátor našeho volebního obvodu Tomáš Grulich.

Takže rodeový stůl je prostřen, vážení čtenáři! Přijďte povzbudit jezdce a jejich čtyřnohé přátelé. Bouřlivá atmosféra je zde vítána. Bude rovněž patřičně postaráno o váš pitný režim a i chuťové buňky si přijdou na své. A na své si přijdou pochopitelně i děti, např. při svezení v sedle huculských koníků. K dispozici je rovněž dětské hřiště – pokud bude malý divák či divačka již unaven či unavena. A večer si můžete protáhnout tělo, potěšit orgány sluchu a vše probrat v režii skvělé country kapely Bessoni.

Akce se koná pod záštitou Městské části Praha 16 a ke smysluplně strávenému dni vás zvou členové pořádající organizace TarpanClanu z.s. spolu se zastřešující organizací, kterou je Rodeo Corral WI-CZ.