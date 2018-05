Autorka hitu No Roots Alice Merton přijede 15. září poprvé do Prahy. Vycházející hvězda současné hudby, kanadsko-německá zpěvačka a písničkářka Alice Merton zahraje 15. září poprvé v Praze. Svoji výbušnou směs rocku a popu přiveze do klubového prostředí Paláce Akropolis. Po letošním vystoupení na festivalu Colours of Ostrava půjde zároveň o její první samostatný koncert v ČR. Kanadsko-německá songwriterka připomíná ze všeho nejvíc jasně zářící hudební meteorit. Vítězka European Border Breakers Award 2018 navíc dokázala, co už dlouho nikdo před ní: současně ovládla americký Billboard a evropské hitparády.