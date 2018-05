Z pohádky do pohádky - Praha Uhříněves

Nenechte si ujít Zábavné POHÁDKOVÉ odpoledne, plné her a soutěží .Vyzkoušíte si, co všechno nabízí kroužky DDM a nakonec si užijete na skákacím hradě. Koná se na zahradě DDM-Domu UM v Uhříněvsi od 15:00 do 17:00 hodin

Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. U příležitosti dne dětí jsou připravovány různé společenské a sportovní akce. Den dětí má upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí.

První červnový den roku 1925 se poprvé začal slavit Mezinárodní den dětí. Je to den, ve kterém se připomíná, že děti znamenají budoucnost, a je tedy důležité pečovat o jejich blaho. Po celém světě se slaví 1. června, výjimkou jsou třeba Turci, kteří jej přitom začali slavit jako první. Mají ho stanovený na 23. dubna.