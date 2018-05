Den ptačího tahu a Den rodin v Zoo Praha

Tento víkend budete v zoo poznávat divoce žijící ptáky a jejich zpěv. Neděle bude zoo patřit rodinám a matkám, které zde oslaví svůj svátek.

Vypravte se s námi tuto sobotu poznávat divoce žijící ptáky a jejich zpěv. Dozvíte se, proč, jak a kam ptáci táhnou a co přinesly výsledky sledování kvakošů, volavek a slípek. Začátek vycházky s průvodcem je v 10.00 hodin u Vzdělávacího centra. U něj také v průběhu dne naleznete informační stánek, ve kterém se seznámíte s ptačími obyvateli zoo.

Neděle bude zoo patřit rodinám a matkám, které zde oslaví svůj svátek. Čeká na vás řada her založených na spolupráci členů rodiny a tematický program pro rodiny v Rezervaci Bororo (vystoupení zvířat v Amfiteátru od 11.30 a 14.30 hodin), kde bude také postaven stánek plný her pro rodiny.

Zajímavý program bude i v Papírně. Zde proběhne pitva sloního trusu a ukázky krmiva pro slony. Odborný výklad začíná v každou celou hodinu od 10.00, poslední proběhne v 17.00. Pokud máte zájem, můžete se objednat na mester@zoopraha.cz do pátku do 16.00 hodin. Program je v ceně vstupného do zoo, zájemci mohou pokračovat ve výrobě sloního papíru za standardní poplatek.

12. 5. (SO)

Den ptačího tahu

10.00 Začátek vycházky s průvodcem (U Vzdělávacího centra)

10.00-16.00 Seznamte se s ptáky v zoo - Informační stánek (U Vzdělávacího centra)

13.5. (NE)

Den rodin (15.5) a Den matek (13.5.)

Den v zoo pro rodiny s celou řadou her založených na spolupráci členů rodiny.

Tematický program pro rodiny v Rezervaci Bororo vystoupení zvířat v 11.30 a 14.30

Stánek plný her a soutěží pro rodiny o drobné ceny od 10:00 – 16:00 v Rezervaci Bororo

Program na Papírně – pitva sloního trusu, odborný výklad, ukázky krmiva pro slony