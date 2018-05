Multikulturní den - Praha Černý Most

Rádi se bavíte a zároveň vás zajímá kultura jiných národností? Neváhejte a zamiřte 1. června 2018 na Černý Most, kde se odehraje Multikulturní den Prahy 14. V Praze 14 žije zhruba 6 tisíc cizinců – Vietnamci, Slováci, Rusové, Ukrajinci a mnozí další. Zmíněný jednodenní festival chce kulturu nejhojněji zastoupených menšin přiblížit, a to maximálně příjemnou formou. Návštěvníky čeká spousta mezinárodní zábavy, příležitostí k poznávání jiných kultur i gastronomické „výlety“. Festival cílí na všechny věkové kategorie – je rozdělený do dvou stanovišť. Zejména žáci základních škol a rodiny s dětmi ocení program v tzv. centrálním parku nedaleko stanice metra Rajská zahrada. Na tomto místě se zároveň v dopoledních hodinách odehrají aktivity zacílené přímo na děti z mateřinek, například divadelní představení pro nejmenší. Druhý zábavní „okruh“ návštěvníci najdou ve volnočasovém centru Plechárna a v jeho okolí. Při tamních aktivitách se pobaví hlavně mládež a dospělí. Akce se koná pod záštitou místostarostky Prahy 14 Mgr. Ing. Lucie Svobodové.

PROGRAM AKCE

Program v šapitó

Tzv. centrální park u rybníčku Aloisov – nedaleko stanice metra Rajská zahrada

10:00 – 10:40 – dětské divadlo (pro nejmenší děti – mateřské školy)

11:00 – 12:00 – Elements Crew – taneční workshop a vystoupení (do workshopu budou zapojeni ti nejmenší)

14:30 – 15:00 – taneční přehlídka čínského tradičního oděvu čchi-pchao

15:00 – 15:30 – workshop jakutského národního tance a hry na chomus

15:30 – 16:00 – folková skupina Beseda (Ukrajina)

16:00 – 18:00 – pole dance battle o 5000 Kč

18:00 – 18:40 – Chydomekhovy Twins

18:40 – 19:30 – stand up comedy: Tigran Hovakimyan, Daniel Ferenc, Nikola Džokić

21:00 – 22:00 – Mydy Rabycad

Moderuje: Gabriela Al Dhábba

Program v Plechárně:

Bryksova 1002/20, 198 00 – Černý Most

16:00 – oficiální zahájení

17:00 – 18:30 – Girl Power Movie

19:00 – 19:30 – Patricie

19:30 – 20:30 – RAEGO

Moderuje: Íčko (rádio Rádio SPIN 96,2)

VENKOVNÍ PROGRAM (u Plechárny):

Slum Dunk contest – turnaj v zavěšování o ceny

Graffiti exhibice

JAHODA: workshop s dětmi na téma „Poznej odkud jsou tvé oblíbené věci“ (jídlo, film, zpěvák)