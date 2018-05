Velký sportovní den Halda - Centrální park Praha Stodůlky

HALDA 2018 je „Velký sportovní den pro celou rodinu“!

Již 4. ročník této benefiční sportovní akce se bude konat v sobotu 12.5.2018 v tradičním prostředí Centrálního parku Prahy 13 ve Stodůlkách.

Program:

Běžecké závody pro děti

Běžecké závody pro rodiče a děti

Rodičovský běh

Dětské závody na kolech a odstrkovadlech

Dětské závody na koloběžkách

Individuální dovednostní soutěže pro děti a rodiče

„Boj o Spartu“ – Týmové hry pro děti v míčových sportech (přehazovaná, basketbal, pálkovaná)

Doprovodný program:

Simulátor nárazu Generali Pojišťovna a.s.

Testovací jízda autem Škoda s firmou Přerost a Švorc

Soutěž s firmou Přerost a Švorc

Testování kol s Prima Kolem

Kurz bezpečné jízdy na kole s Prima Kolem

Dovednostní soutěže na koloběžkách s firmou Svět Koloběžek

Velký nafukovací skákací hrad a další doprovodné aktivity díky Oddělení prevence Městské policie hl. m. Prahy

Neviditelná výstava

Malování turistické značky s Klubem českých turistů

Skákání v pytlích s firmou TNT Express Worldwide, spol. s r.o.

Dovednostní soutěže se Skauty Praha, s BA Sparta Praha a další

Harmonogram:

9:00 – 15:00 Dovednostní a znalostní soutěže na stanovištích pro děti do 13 let a rodiče.

Každé dítě s rodičem obdrží hrací kartu (za poplatek 20 Kč do sbírkové pokladničky), kterou společně vyplní prostřednictvím absolvování všech stanovišť partnerů akce. S vyplněnou kartou si přijdou pro odměnu.

9:15 – 10:00 Dětské závody na kolech a odstrkovadlech 2016 – 2013

9:15 Závody na odrážedlech 2016 – rovinka cca 150 m

9:20 Závody na odrážedlech 2015 dívky – rovinka cca 150 m

9:25 Závody na odrážedlech 2015 chlapci – rovinka cca 150 m

9:30 Závody na odrážedlech 2014 dívky – rovinka cca 150 m

9:35 Závody na odrážedlech 2014 chlapci – rovinka cca 150 m

9:40 Závody na kolech 2013 – 2014 dívky – rovinka cca 150 m

9:50 Závody na kolech 2013 – 2014 chlapci – rovinka cca 150 m

10:00 – 10:30 Běžecké závody rodičů a dětí 2016 – 2013, Rodičovský běh

10:00 Běh rodičů s dětmi – 2016, 2015 – rodič s dítětem za ruku – rovinka cca 150 m

10:10 Běh rodičů s dětmi – 2014, 2013 – rodič s dítětem za ruku – rovinka cca 150 m

10:20 Rodičovský běh – dítě má rodič na zádech nebo v náruči – zkrácený dětský okruh 500 m

10:45 Vyhlášení kategorií – 2016, 2015, 2014, 2013

11:15 – 12:30 dětské závody na kolech 2012 – 2005

11:15 Závody na kolech 2012 – zkrácený dětský okruh 500 m

11:25 Závody na kolech 2011 – 2 zkrácené dětské okruhy 1.000 m

11:35 Závody na kolech 2010, 2009 chlapci – dětský okruh 1.200 m

11:37 Závody na kolech 2010, 2009, 2008 dívky – dětský okruh 1.200 m

11:58 Závody na kolech 2008, 2007 chlapci – 2 dětské okruhy 2.400 m

12:00 Závody na kolech 2007, 2006, 2005 dívky – 2 dětské okruhy 2.400 m

12:15 Závody na kolech 2007, 2006, 2005 chlapci – 3 dětské okruhy 3.600 m

12:30 Vyhlášení kategorií 2012 až 2005

13:00 – 14:00 Běžecké závody dětí

13:00 Běžecké závody 2006, 2005, 2004, 2003 – 2 dětské okruhy 2.400 m

13:20 Běžecké závody 2007, 2008 – dětský okruh 1.200 m

13:35 Běžecké závody 2009, 2010 – 2 zkrácené dětské okruhy 1.000 m

13:45 Běžecké závody 2011 a mladší – zkrácený dětský okruh 500 m

14:00 Závody na koloběžkách

14:15 Vyhlášení běžeckých závodů dětí a závodů na koloběžkách

14:30 – 17:30 „Boj o Spartu“

Turnaj dětských týmů (věk 6 – 12 let) v míčových hrách (přehazovaná, basketbal, pálkovaná)

14:30 Nástup družstev na týmové hry a zahájení týmových her

15:00 – 17:30 Turnaj dětských týmů přehazovaná, basketbal, pálkovaná

17:30 Vyhlášení „Boj o Spartu“ turnaje týmových míčových hrách

Propozice:

Registrace

Prosíme účastníky o registraci předem.

Registrace na místě od 8:30 hodin.

Ukončení registrace 30 minut před startem dané kategorie.

Startovné

Závody odrážedel: Předem přihlášení zdarma, 20 Kč při registraci na místě

Závody na kolech: Předem přihlášení zdarma, 50 Kč při registraci na místě

Závody koloběžek: Předem přihlášení zdarma, 20 Kč při registraci na místě

Běžecké závody: Předem přihlášení zdarma, 30 Kč při registraci na místě

Dovednostní soutěže: 20 Kč do sbírkové pokladničky

Týmy míčových her: zdarma