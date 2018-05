Chris Norman - Forum Karlín Praha

Podmanivý hlas Chrise Normana potěší české fanoušky slavnými hity nejen z éry Smokie

Kdo by neznal písně jako Living Next Door To Alice, I’ll Meet You At Midnight, Don´t Play Your Rock´n´Roll To Me, Stumblin In, Midnight Lady nebo Oh Carol. Prozpěvuje si je již několik generací fanoušků po celém světě, u nás je nazpívali v českých verzích krom jiných Karlové Gott i Zich. Tím, kdo je ale vyvedl na hvězdnou dráhu a dal jim punc nesmrtelných hitů byl britský zpěvák Chris Norman, jehož nezaměnitelný naléhavý hlas byl nenahraditelným poznávacím znamením pro kdysi populární kapelu Smokie a provází jej i celou dosud trvající aktivní sólovou kariéru.

Zpěvák, který po delším čase vystoupí v Praze 4. října ve Fóru Karlín, si české fanoušky a naše hlavní město zamiloval. Má k němu specifický osobní vztah, zažil totiž atmosféru listopadu 1989, na což dodnes velmi často vzpomíná. Před časem řekl českým novinářům: “Byl jsem tehdy v Praze asi dva nebo tři dny a ta atmosféra byla znát. V hotelu, všude. Lidé mluvili o tom, co by se mělo stát a co se stane, byli zjitření. Úplně to bylo cítit ve vzduchu a byl to velmi intenzívní pocit, že se něco změní.”

Koncert Chrise Normana a jeho bandu proběhne 4.října v pražském Fóru Karlín a 6.října v brněnské hale DRFG Rondo.

Rodiče Chrise Normana byli profesionální divadelníci, takže rodina se často stěhovala a Chris prošel různými městy a navštěvoval různé školy. Už jako malý kluk vystupoval na pódiu s rodiči a imitoval známé hudební osobnosti. Svou první kytaru dostal Chris Norman v sedmi letech. Na gymnáziu St. Bede´s v Bradfordu (hrabství West Yorkshire) se seznámil v roce 1965 s kytaristou Alanem Silsonem a Terrym Uttleym a založili školní skupinu, později působili v kapele Essence a dalších. Klíčové bylo setkání s v roce 1973 s londýnskými producenty a autory Mikem Cinnem a Nickem Chapmanem, kteří nezaměnitelný hlas Chrise Normana jako leadera kapely, která se propracovala ke konečnému jménu Smokie, definitivně poslali na hvězdnou dráhu.

Hitová smršť začala If You Think You Know How To Love Me, následovala nesmrtelná Living Next Door To Alice, ‘I’ll Meet You At Midnight, Don´t Play Your Rock´n´Roll To Me a řada dalších. Velkým úspěchem Chrise Normana byl jeho samostatný duet se Suzi Quatro Stumblin In v roce 1978. Od roku 1982 se vydává na sólovou dráhu na níž najdeme další hity, jako je Midnight Lady, No Arms Can Ever Hold You, Oh Carol nebo Mexican Girl.

Stále aktivní a přesvědčivý Chris Norman stále koncertuje s kapelou složenou ze zkušených i mladých výtečných muzikantů a v plné formě se představí i v Praze a Brně.