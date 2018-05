Pohádkový les u modřanské zvonice - Praha

Pohádkový les chystáme opět u modřanské zvonice 26. května 2018. Srdečně Vás zveme od 15:00 hodin. Je pro Vás připravena živá hudba, královská knihovna, dílničky, trampolína a stanoviště s pohádkovými úkoly.

Podívejte se na oficiálním webu do sekce „Pořádané akce“ na minulé ročníky. No nebylo to prima?