Den dětí v Podviní - Praha

Program na podiu a pestrá zábava v celém parku čekají po celé odpoledne ve středu 30. května všechny děti, které přijdou od 14 do 18 hodin do Parku Podviní v Praze 9, Vysočanech. Tradiční Den dětí tu pořádá Městská část Praha 9. A na co se mohou děti těšit? S herní kartou se zapojí do plnění nejrůznějších disciplín, které připravil DDM Praha 9: Bumperball, „Nerfky“, Taneční podložka , Závody ve šlapacích autech, Večerníčkova čepice, Discgolf ...

Človíčkovy závody: hry pro nejmenší s Atletikou človíček a Parkohrátky se sdružením Active Mama, Nabídka aktivit je pro všechny dětské věkové skupiny.

Jízda na ponících, velká pirátská loď, nafukovací skluzavka.

Na podiu program Liduščina divadla, interaktivní kabaret, písničky, klaun atd..

Pojďte si užít spoustu pohybu a zábavy do parku Podviní, který se nachází 7 minut pěšky od metra „B“ Českomoravská i Vysočanská.