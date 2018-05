Three Days Grace v Praze

Three Days Grace se vrací do Evropy s novou deskou „Outsider“ a v jejich tour plánech opět nechybí Česká republika! Vynikající kanadská parta, která umně kombinuje rock s metalem, grungem a elektronikou, to rozbalí 19. října v pražské Malé sportovní hale. Progrese, to je slovo, které znázorňuje v pořadí druhý počin kapely v čele s frontmanem Mattem Walstem. Dle slov jeho bratra Brada právě Matt byl ten, který kapele zvedl sebevědomí a zavedl do desky mnoho nových nápadů. “Je to o hledání místa ve světě, který se zbláznil,” říká k novince baskytarista Brad Walst a dodává: “Snažíme se z toho čas od času dostat. Děláme věci, které umíme a děláme je dobře. Vždycky se díváme dopředu a neohlížíme se zpátky. To je naše věčné téma.” Mezi vlivy zmiňuje kapela elektronický zvuk diverzního výběru umělců jako jsou Nine Inch Nails, White Zombie, Bring Me The Horizon nebo Lana Del Rey a překvapivě do toho zařadili i soundtrack kultovní klasiky „Ztracení chlapci“.

Three Days Grace Three Days Grace (TDG) je kanadská rocková kapela založená v roce 1992 (tehdy pod jménem Groundswell). Po rozpadu Groundswell se skupina přejmenovala. Bývalým členem této skupin byl Adam Wade Gontier, který rozjel sólo dráhu. V její...