Svatojánské Navalis - Praha

Svatojánské slavnosti Navalis jsou oslavou nejznámějšího českého světce a „Pražana“ sv. Jana Nepomuckého, patrona všech lidí od vody. Konají se vždy v předvečer jeho svátku - 15. května.

V roce 2018 to bude již po 290. a v novodobé historii po 10., kdy se uskuteční v Praze vodní barokní Svatojánské slavnosti NAVALIS.

Tento rok přijede na pražské svatojánské slavnosti nejúspěšnější benátská veslařka Anna Campagnari a doprovodí ji sedmnáctimetrové benátské gondoly, kter kvůli pražským slavnostem vůbec poprvé v historii opustí Itálii.

Campagnari je nejen úspěšnou veslařkou na gondolách, mnohokrát zvítězila ve slavné benátské regatě, ale je také známou autorkou ručně malovaných praporů. Jeden takový namalovala i pro pražské slavnosti

V barokní době patřila tato slavnost k největším a nejvelkolepějším oslavám. Sjížděli se na ni poutníci ze všech koutů země, aby uctili památku sv. Jana Nepomuckého, ale také aby vyslechli hudbu provozovanou z vodní hladiny Vltavy a zhlédli ohňové show.

K vidění bylo velké množství atrakcí. Na tradici barokních slavností se navázalo v roce 2009 obnovenými Svatojánskými slavnostmi. Od té doby byly slavnosti každý rok a mají již svůj pevný scénář – slavnostní mši v katedrále sv. Víta, procesí od katedrály přes Karlův most na Křižovnické náměstí a barokní koncert na vodní hladině zakončený ohňostrojem. Každý ročník pak bývá doplněn o další speciální akce – koncerty, nešpory, gondoliéry, regaty dračích lodí a mnohé další.

Velký zájem o obnovené Svatojánské slavnosti NAVALIS svědčí nejen o oblíbenosti světce, ale též o a atraktivnosti slavností v dnešní době.

Program Svatojánských slavností:

Jedná se o největší barokní slavnosti na vodě u Karlova mostu v Praze s třísetletou tradicí. MSJN se účastní těchto slavností pravidelně od r. 2009, kdy se konalo první novodobé obnovené NAVALIS u příležitosti 280. výročí svatořečení sv. Jana. Každoročně se tyto slavnosti konají v předvečer svátku sv. Jana Nepomuckého, tedy 15.5. Je to výjimečná událost, kterou si nenechte ujít.

pondělí 14. května

14.00 - 18.00 Benátské odpoledne v Hergetově cihelně

18.00 Mše svatá ke cti sv. Jana Nepomuckého a sv. Anežky České v kostele sv. Františka z Assisi

úterý 15. května:

18.00 Slavnostní mše svatá v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava

19.15 Svatojánské procesí na Kralův most

20.30 Let rogal, regata lodí, seskok parašutistů, plavba otužilců - Karlův most - Před začátkem slavnostního koncertu bude k vidění dechberoucí seskok pěti parašutistů, kteří se jako pět zářících hvězd Jana Nepomuckého snesou na ponton umístěný hned vedle hlavního pódia na Vltavě.

20.45 Pobožnost v kostele sv. Františka z Assisi - Křížovnické náměstí

21.15 Koncert na hladině Vltavy pod Karlovým mostem

22.00 Velkolepý barokní ohňostroj

Po Vltavě v Praze budou také plout dvě velké historické gondoly z italských Benátek. Výjimečné jsou nejen svou délkou šestnáct až sedmnáct metrů, ale také bohatou výzdobou. Benátky ještě nikdy neopustily.