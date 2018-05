Irský Máj - Divadlo v Celetné Praha

Milí přátelé Irska, letos pro vás připravujeme již osmý ročník festivalu Irský Máj / Irish May a jako každý rok plánujeme i letos velmi pestrý program, aby si každý našel to svoje :)



Již tradičně zahájí festival taneční přehlídka Pod jednou střechou, která letos nese podtitul Irská mytologie. Pokud vám připadají naše pohádky o Karkulce a babičce sežrané vlkem moc brutální, tak ještě nevíte, co vše se nachází v irské mytologii! Přijďte se podívat, jak toto téma zpracuje osm tanečních skupin - můžete se těšit na choreografie tanečníků z Coiscéim, Gall-Tír, inSpiral, Níl Na Lá, Rinceoirí, Seamróg, Simply Dance a Sona Sól. Večerem diváky provede svým fantastickým moderátorským stylem Michaela Váňová.



Sobotní dopoledne bude letos patřit tanečníkům a hlavně choreografům. Vzdělávací seminář Choreografie, pohyb a prezentace na jevišti je určen pro každého, koho baví vymýšlet nové choreografie a kdo by rád načerpal novou inspiraci pro ještě lepší a zajímavější choreografickou tvorbu. Dozvíte se základy teorie a vše si rovnou vyzkoušíte v praxi přímo na prknech divadelního jeviště. Seminář povede zkušená tanečnice a pedagožka Natálie Matysková, studentka oboru choreografie na pražské HAMU.



V sobotu večer vás čeká další nálož irských tanců. Tentokrát celým večerem protančí skupina Rinceoirí, a to za doprovodu živé hudby v podání kapely Shannon. V rámci představení bude k vidění ladný tanec v měkkých botách i rytmický irský step, současný irský tanec bude doplněn o tradiční irský step sean-nós a moderní tanec. Budete moci shlédnout jak společné choreografie, tak i sóla jednotlivých tanečníků. Členové skupiny Shannon navíc doplňují svá vystoupení vtipnými historkami ze života i trochou teorie irské hudby, takže se můžete přiučit i něčemu novému.

Nedělní dopoledne bude již tradičně patřit rodinám s dětmi. Během oblíbeného Májového trojBOJe se můžete těšit na výbuchy smíchu při divadelní pohádce, zahřát své mozkové závity při dobrodružném toulání se zákulisím divadla a popustit uzdu fantazii ve tvořivé dílně.



Festival zakončíme v neděli večer originálním představením Taneční IMPROshow, což je nový formát představení, které se bude tvořit přímo na jevišti před vašima očima! Dvou až tří členné týmy tanečníků se budou ucházet o přízeň poroty i publika v krátkých tanečních sekvencích na vámi vylosované skladby. Večerem bude provázet Hanka Malaníková - moderátorka a rozhodčí v jedné osobě, která se díky svým pohotovým reakcím a bohatým zkušenostem z divadelních improvizačních zápasů nepochybně postará o velmi vtipný průběh celého večera a jistě vás dostane do té správné improvizační nálady!



Přijďte s námi již po osmé zažít Irsko v Srdci Prahy!



Těšíme se na vás,

Májový tým.