Skupova Plzeň pozve všechny generace na cestu loutkovým světem

33. Skupova Plzeň – Mezinárodní festival loutkového a alternativního divadla

Nabitý program plný legrace, nadsázky, imaginace a hračičkářství chystá na červen pro malé i velké Skupova Plzeň. Festival je tradičně soutěžní přehlídkou toho nejlepšího, co se za poslední dva roky na českých loutkových a alternativních scénách urodilo, mimo soutěž se představí pozoruhodné inscenace ze Slovenska, Polska či Dánska. Atrakcí letošního 33. ročníku bude inscenace Deadtown hostujícího Divadla bratří Formanů, která se bude odehrávat v divadelním stanu na nádvoří pivovaru. Ve festivalovém programu nebudou chybět představení studentů divadelních škol, koncerty, workshopy či výstavy.

Centrem Skupovy Plzně je domácí Divadlo Alfa, loutkoherci ale opanují i DEPOO2015, Moving Station, Muzeum loutek, plzeňský pivovar nebo parky v centru města a návštěvníci nahlédnou i do Západočeské galerie. Festival má svůj pražský prolog, kterým bude už 12. 6. Záhada hlavolamu v Divadle Minor.

Do Plzně se na Skupovku chystají přední české soubory, Naivní divadlo přiveze cenami ověnčený titul Jsou místa oblíbená tmou, kde nikdy a nic na ostrovech se skrývá odlehlých, Divadlo DRAK uvede inscenaci na motivy Jacka Londona Bílý tesák, Divadlo Spejbla a Hurvínka netradiční muzikál pro dospělé Spejbl a město hříchu, ostravské Divadlo loutek příběh z dětského domova Středa nám chutná a Divadlo Buchty a loutky oživí staré loutkářské hry o doktoru Faustovi. Divadlo Alfa pozve na pohádkový motorkářský muzikál Tři siláci na silnici, který 13. 6. celý festival slavnostně zahájí. Celkem se v soutěži 33. ročníku utká 15 divadel.

„V roce 2016 jsme sáhli trochu šířeji do vod alternativního divadla, letos se vracíme opět hlavně na pole loutkové a loutkářské. Program zahrnuje tvorbu většiny českých divadel, která loutkové divadlo rozvíjejí,“ řekl ředitel festivalu a pořádající plzeňské Alfy Jakub Hora.

Alternativní tvorbu zastupuje především Divadlo bratří Formanů. Jejich magický příběh vypráví o drsném městě Deadtown na Divokém Západě a jednom českém kouzelníkovi a jeho přítelkyni, kteří do krajiny pistolníků zavítají. Výjimečná vizuální show se pohybuje někde na spojnici divadla, grotesky, šantánu, filmu a iluzionismu. K vidění bude v unikátním stanu v areálu pivovaru Plzeňský Prazdroj. Osmnáctičlenný soubor, kde nechybí Petr Forman či tanečník Marek Zelinka, odehraje v Plzni celkem 6 představení.

33. Skupova Plzeň hostí i několik inspirativních zahraničních představení, která představují současnou evropskou špičku. „Ze Slovenska jsme pozvali Nové divadlo v Nitře, Bábkové divadlo Bratislava a loutkové divadlo ze Žiliny, tituly jako Tracyho tygr nebo Pinocchio jsou opravdu výborné,“ upozorňuje Jakub Hora. Polské divadlo zastupují na Skupovce dvě inscenace. Loutkové divadlo Bialystok veze do Plzně Sliby panenské. Z Wroclawi přijíždí loutková inscenace Pomník, která se zabývá příběhem Stalinova pomníku v Praze a režíroval ji Jiří Havelka. Vynikající je i dánská inscenace Ráj, vyprávějící s láskou a nadhledem příběh funebráka a jeho klientů.

Skupova Plzeň spolupracuje s Muzeem loutek, které se letos zaměří zejména na plzeňské amatérské loutkářství. Připravuje také výstavu o významném českém řezbáři Gustav Nosek – Muž ve stínu, na níž vystaví skutečný unikát, jedny z prvních originálů loutek Spejbla a Hurvínka, které přiveze do Plzně Obrazcovovo muzeum.

Do festivalového dění se zapojí i Západočeská galerie, v rámci projektu Jedno dílo / jeden svět představí uhlokresbu Rudolfa Brachtla zachycující Josefa Skupu s jeho proslulými loutkami pět let před smrtí.

Na rodiče i děti čekají na festivalu workshopy výroby loutek a také představení pro jednoho a půl diváka s názvem Veduty. V centru Plzně se v Proluce pod širým nebem odehrají představení Loutkového divadla V Boudě a také Cirkus Nostalgie, jehož podivuhodné postavy oživí centrum Plzně poslední festivalový den.

Vstupenky se prodávají prostřednictvím systému Plzeňská vstupenka.

Více na www.skupovaplzen.cz.

33. Skupovu Plzeň pořádá Divadlo Alfa. Festival se uskuteční za podpory Ministerstva kultury ČR, Města Plzně, Plzeňského kraje, pivovaru Plzeňský Prazdroj, Plzeňské teplárenské a.s. a společnosti Bohemia Sekt.