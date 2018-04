Plzeňští stepaři mají před festivalem skvělou formu, ze Step Cupu Říčany přivezli pět zlatých pohárů.

Plzeňský festival stepu

pod záštitou náměstka primátora města Plzně Martina Baxy

5. ročník, 10. – 13. 5. 2018

DEPO2015, Měšťanská beseda, open air U Branky

Děti a junioři z plzeňského Step by Step studia Kamily Borovské zazářili v neděli 22. 4. na letošním ročníku Step Cupu Říčany, odkud si v různých kategoriích přivezli celkem 5 zlatých, 1 stříbrný a 2 bronzové poháry. Na všechny oceněné sestavy se mohou těšit i návštěvníci mezinárodního Plzeňského festivalu stepu. K vidění budou v sobotu 12. 5. na open air vystoupení U branky nebo na závěrečném Galavečeru v Besedě.

Zlato si z Říčan přivezla velká skupina dětí Tap Shoes, malé skupiny dětí Dance with me a juniorů Dynamite a dále tria dětí Ride all day a juniorů Candyman. Stříbro získala malá skupina juniorů Can´t stop a bronz velká skupina dětí Sandman a také junior Antonín Borovský za své sólo. „Na Step Cupu Říčany jsme byli už potřetí, tentokrát to byl ale jednoznačně největší úspěch. Malé i větší děti tančily skvěle. Šly do toho naplno a je vidět, jak moc je stepování baví! Plzeňským divákům se všichni představí v rámci našeho festivalu stepu,“ říká Kamila Borovská z plzeňského Step by Step studia, které festival organizuje.

Plzeňský festival stepu se koná už pátým rokem. I když je jeho pořádání velmi náročné, přináší ovoce právě v rostoucím zájmu o step i ve zvyšování úrovně domácích stepařů. „V rámci festivalu mají naši stepaři jedinečnou příležitost vystupovat na jednom pódiu s českými i zahraničními špičkami. To je pro ně obrovská motivace. Letos přijede například skutečná hvězda, několikanásobný mistr světa Daniel Borak,“ říká Kamila Borovská. Velký přínos mají v rámci festivalu i workshopy, určené podle úrovně nejen zkušeným stepařům, ale i začátečníkům. Festival trvá čtyři dny, od 10. do 13. května, a nabídne i další zajímavé akce, jako například Flash mob nebo oblíbenou swingovou tančírnu. Vrcholem festivalu je slavnostní Galavečer v Měšťanské besedě, kterým budou diváky provázet vítězové 6. řady soutěže StarDance herečka Anna Polívková a tanečník Michal Kurtiš.

Další informace najdete na www.plzenskyfestivalstepu.cz.

Vstupenky

na Galavečer v ceně 280, 260 a 240 Kč jsou k dostání prostřednictvím systémů www.plzenskavstupenka.cz a www.mestanska-beseda.cz.

Plzeňský festival stepu pořádá SPOLEK K.R.O.K. a organizátorem je Step by Step studio.

Plzeňský festival stepu – program

10. 5. čtvrtek

Flash mob

18:00, OC Olympia Plzeň

11. 5. pátek

Swingový večer

swingová tančírna s výukou, vstup 100 Kč (na místě)

19:00 – 22:30, DEPO2015, Klempírna

12. 5. sobota

Představení stepařských studií

10:30 – 13:00 ukázky různých druhů stepu pod širým nebem

13:30 – 14:30 Sedmý smysl – koncert plzeňské kapely

U Branky, vstup zdarma

Stepařský workshop pro veřejnost (pod vedením Liby Borak)

13:00 – 14:30 DEPO2015, Studio, vstup zdarma

Galavečer

to nejlepší, co nabízí současný step, moderují Anna Polívková a Michal Kurtiš

19:00 – 21:30, Měšťanská beseda, vstup 240 – 280 Kč

13. 5. neděle

Stepařský workshop pro pokročilé

pod vedením Daniela Boraka, pouze pro registrované

10:00 – 13:30, DEPO2015, Studio