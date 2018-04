Motoshow v Nákupním centru Borská Pole Plzeň

Motošílenci se sejdou v Plzni 14. dubna – Motoshow 2018 je tady!

Dechberoucí triky, extrémní výkony, kaskadérské kousky a zážitky plné adrenalinu. To a mnohem více nabídne i v roce 2018 tradiční Motoshow před Nákupním centrem Borská pole. Během sobotního odpoledne se v nadupaném programu vystřídají borci na freestyle a trial motorkách, proběhne ukázka stuntridingu na motorkách i čtyřkolkách a jako novinka se v Plzni představí závodní speciál Tatra Buggyra.

Freestyle Motocross

Ani letos nebude chybět praotec českého FMX Petr „Kuchta“ Kuchař, který se chopí mikrofonu a bude celou tuto show spolumoderovat. Další hvězda světového formátu se pak představí přímo na motorce. Petr Pilát poprvé usedl na motorku ve 3 letech a když ve svých čtrnácti letech skočil v pražské O2 areně salto vzad, zapsal se do historie jako nejmladší jezdec na světě, který to dokázal. Od té doby se z Petra Piláta stala jedna z hlavních tváří světového FMX, na svém kontě má velký počet prvních míst ze závodů Red Bull X-Figters nebo Gladiator Games. Je tedy naprosto jasné, že Plzeň se může těšit na parádní triky a neuvěřitelnou show. Dalším kaskadérem, který se ukáže na parkovišti NC Borská pole, je teprve osmnáctiletý Matěj Česák, který už i přes nízký věk patří mezi zkušené jezdce. Miláček publika s nevídanou jistotou předvádí náročné triky včetně backflipových kombinací. Třetím do party je Michal Romančík, který co se náročnosti triků týká určitě za svými kolegy nezaostává.

Závodní speciál Tatra Buggyra

Máte rádi Rallye Dakar? Pokud ano, tak na letošní Motoshow opravdu nemůžete chybět. Vůbec poprvé se před NC Borská pole představí závodní speciál Tatra Buggyra se závodníkem Martinem Šoltysem. Ten jel v letošním roce legendární závod poprvé v životě a obsadil parádní dvanácté místo. V příštím roce chce rozhodně atakovat nejlepší desítku a diváci na Motoshow si budou moct detailně prohlédnout jeho vůz Tatra z týmu Buggyra Racing, posadit se dovnitř a osobně si popovídat se sympatickým jezdcem.

Stuntriding čtyřkolka – Richard Mošna

Stuntriding na čtyřkolce předvede nejlepší stuntrider Richard Mošna. Svému řemeslu se věnuje od roku 2012, na svém kontě má přes 10 triků, které udělal jako první na světě a mnoho dalších úspěchů. Divákům nabídne jízdu po dvou kolech, jízdu pozadu, otáčky o minimálně 720 stupňů a mnoho dalších dechberoucích triků.

Stuntriding motorka – Adam Peschel

Několikanásobný vicemistr ČR ve Stuntridingu Adam „Special“ Peschel se po několika letech opět řítí do Plzně. Na svém kontě má také celou řadu zahraničních ocenění, jako například dvě vítězství z Drift Contest z Anglie nebo druhé místo z evropského šampionátu 2016 ve Francii. Mimo závodů se věnuje filmovému kaskadérství nebo výuce bezpečné jízdy. Je také spoluzakladatelem první české kaskadérské školy. Na západě Čech předvede dech beroucí show, kterou diváky rozhodně dostane do varu.

Stunt Trial Show – Lukáš Petráček

Na motorce své umění ukáže Lukáš Petráček, několikanásobný juniorský Mistr ČR a držitel rekordu ve skoku do výšky na trialové motorce. Do své show zapojí také diváky a nabídne skvělou podívanou. Jako jediný u nás se věnuje TRIAL FMX, což znamená, že mu jako překážka slouží speciálně upravený automobil s přívěsem.

Doprovodný program

Motoshow většinou láká spíše pánskou část publika, na své si ale i přijdou také dámy. Na podiu proběhne několik módních přehlídek, na kterých se představí butiky Nákupního centra Borská pole. Všechny slečny a dámy se tak budou moct nechat inspirovat novými trendy pro letošní jaro a léto.

Od dopoledních hodin budou mít návštěvníci k dispozici řadu atrakcí v podobě motokár, trenažérů a chybět nebudou ani vysloveně dětské atrakce. Diváci si po celý den budou moct prohlížet stroje samotných účinkujících, uvidí také výstavu motorek Harley Davidson nebo výstavu automobilů z plzeňských autosalonů.

Už od 9. dubna se bude nový ročník Motoshow návštěvníkům nákupního centra ohlašovat početně obsazeným autosalonem. V pasáži Nákupního centra Borská pole totiž budou vystaveny nové modely aut všech předních plzeňských autosalonů.

Motoshow 2018

Program

10:00 Zahájení doprovodného programu

12:00 Zahájení hlavního programu

12:05 Freestyle Motocross

12:25 Závodní speciál Tatra Buggyra

12:40 Stunt Trial Show – Lukáš Petráček

12:55 Módní přehlídka

13:10 Čtyřkolka – Richard Mošna

13:25 Harley Davidson Show

13:40 Soutěž

13:45 Stuntriding – Adam Peschel

14:00 Módní přehlídka

14:15 Čtyřkolka – Richard Mošna

14:30 Stunt Trial Show – Lukáš Petráček

14:45 Stuntriding – Adam Peschel

15:00 Freestyle Motocross

15:20 Soutěž

15:25 Módní přehlídka

15:40 Stunt Trial Show – Lukáš Petráček

15:55 Čtyřkolka – Richard Mošna

16:10 Stuntriding – Adam Peschel

16:25 Závodní speciál Tatra Buggyra

16:40 Freestyle Motocross

17:00 Konec akce