Divadelní léto pod plzeňským nebem: Cyrano

Divadelní léto pod plzeňským nebem připravuje každý rok inscenaci, kterou zasazuje do kulis historického centra města. Hlediště pro více než 400 diváků vyroste tentokrát v Proluce a tváří letošního léta se stane Michal Dlouhý v titulní roli Cyrana. Premiéra slavné dramatické básně Edmonda Rostanda se odehraje 30. června 2018, v červenci bude mít Cyrano v režii Ivana Řezáče jedenáct repríz. Letní červencové večery v Proluce zpříjemní i čtyři reprízy loňské úspěšné tragikomedie Akvabely. Divadelní léto zahájí už 18. června doprovodný program, představení Pojďme na tanec! ve spolupráci s Tancem Praha. V červenci se uskuteční tradiční Open Air Slam a připraven je i příměstský divadelní tábor pro děti od 9 do 15 let. Horkou novinkou na závěr bude 28. července Festival hereckých kapel.