31. Finále Plzeň

Druhá polovina dubna 2018 se v Plzni ponese ve znamení toho nejlepšího z české a slovenské kinematografie uplynulého roku. Od 19. do 24. dubna bude západočeská metropole hostit 31. ročník soutěžního filmového festivalu Finále Plzeň. Jako jediný festival v ČR reflektuje Finále kromě kinematografické a televizní tvorby i produkci internetovou.

Během 6 dnů čeká návštěvníky této přehlídky 142 snímků, z nichž bylo 51 nominováno do soutěže dramaturgickým předvýběrem. Celovečerní filmy hrané i animované, dokumenty, internetové projekty, seriály a nově i studentské filmy do 40 min, to je jen část programových sekcí, v rámci nichž bude uděleno mezinárodní odbornou porotou celkem pět statutárních cen Zlatý ledňáček. Řada snímků bude oceněna i Cenou studentské poroty.

Archivní sekce bude letos věnována dvěma 100letým výročím. Jedna část vzdá hold Miroslavu Horníčkovi, dramatikovi, glosátorovi, spisovateli i plzeňskému rodákovi, který by letošní rok oslavil sté narozeniny. Druhá část s dovětkem Ať žije republika prostřednictvím filmů zachycujících historické události připomene vznik republiky. V rámci Festival ZOOM budou promítnuty vítězné filmy ze zahraničních filmových festivalů a národních přehlídek. Finále Plzeň nabídne divákům mimo jiné v rámci sekce První úlovek i 5 premiér či předpremiér. Speciální uvedení si pro diváky nachystalo dva seriálové maratony – Dabing Street a Kafe & Cigárko. Prostřednictvím dohromady čtrnácti programových sekcí a bohatého doprovodného programu tak festival pokrývá pestrou škálu kinematografických žánrů a oslovuje diváky napříč generacemi, neopomínaje ty dětské.