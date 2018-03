Křepelčí hody na Zámeckém statku Újezd nade Mží

Křepelčí hody se budou konat na bílou velikonoční sobotu dne 31. března 2018 od 10:00 do 18:00 hod. na Zámeckém statku Újezd nade Mží.

Velikonoční oslavy jara na Zámeckém statku Újezd nade Mží, 14 km od Plzně.Otevření farmářovy stezky plné zvířat ve velikonočním kabátu.Dobrou náladu zažijeme s folklórní skupinou Máj z Blatnic. Šermíři nám zvednou bojovný adrenalin díky šermířským soubojům. Procházkou po areálu spatříme řemeslné stánky s krásnými produkty.Během dne si ochutnáme delikatesy - křepelky plněné velikonoční nádivkou a jiné dobroty.

Můžeme se svézt na koni a vytvořit si v dílničkách velikonoční dárek. Nahlédneme do chaloupky, kde uvidíme, jak se u nás žilo v dřívějších dobách.Výstava 100. let zemědělství v Čechách představí hospodaření sto let zpět včetně zemědělských strojů. Pozor-můžeme si podojit kravičku na trenažéru jménem Anděla.A co dál - mobilní planetárium s jarní tématikou pro děti a dospělé.Přijďte se podívat,co se děje ve vesmíru. Těšíme se na vás.

Program: