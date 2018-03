Třetí ročník putovní konference Úspěchobraní proběhne 4. dubna v Plzni, mezi řečníky přivítá například úspěšného youtubera Kovyho nebo podnikatelku a designérku Lucii Štruncovou.

Po úspěšných dvou ročnících, kdy se konference Úspěchobraní konala ve Zlíně a v Praze, zavítá toto inspirativní setkání s mladými úspěšnými lidmi do plzeňské Papírny. Mezi potvrzenými řečníky jsou v letošním roce například známý jedenadvacetiletý youtuber Kovy, jehož nejúspěšnější video překonalo hranici 8,4 milionu zhlédnutí, nebo devatenáctiletá česká podnikatelka a designérka Lucie Štruncová, jejíž umělecké předměty z polymerové hmoty se prodávají po celém světě.

Konference si klade za cíl představit osobnosti ve věku do 30 let, které se živí tím, co je baví. V rámci přednášek se účastníci dozvědí o jejich začátcích, inspiraci, zkušenostech i problémech, které řečníky během jejich kariéry potkaly. Hlavním smyslem Úspěchobraní je odbourat mýty, které ohledně úspěchu panují, díky reálným příkladům skutečných lidí. Účastníci pak mohou s řečníky debatovat v uvolněné atmosféře. V minulosti na konferenci přednášeli například umělci Paulie Garand a Kazma, podnikatel Tomáš Čupr, bývalá marketingová ředitelka společnosti ZOOT Pavlína Louženská či paralympionik Jan Povýšil. Úspěchobraní 2018 se koná v plzeňské Papírně 4. dubna, pořadateli jsou mladí podnikatelé Jiří Doležal a Jan Emler, kteří stojí za úspěšnou značkou inovativních českých motivačních diářů Doller.