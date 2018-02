Výstava vojenské techniky od roku 1918 do roku 1993.

Výstava Československá armáda, instalovaná v interiérech Domu historie Přešticka při příležitosti 100. výročí vzniku Československa, přibližuje návštěvníkům vznik a vývoj armády nového státu-Republiky Československé.

Zahrnuje období od roku 1918 až do konce roku 1992, s výjimkou let 1939-45. Je tvořena převážně trojrozměrnými exponáty, jejichž velikost je limitována výstavním prostorem. Základ výstavy tvoří ruční palné zbraně, počínaje rokem 1918, kdy byla ještě většina armádního materiálu převzata z Rakouska-Uherska a postupně byla nahrazována věcmi novějšími. K vidění jsou předměty denní potřeby vojáků, vybavená vojenská ložnice, jídelna, a z let pozdějších také "politicko-výchovná světnice", nezbytná součást každé roty.

Vše je naprosto autentické, originální, opatřené jasnými popisky. Mezi nejjtěžší předměty patří 100 kg cvičná bomba, minomet vzor 52 a střela ráže 24cm z období 1. republiky. Je k vidění sbírka dělostřelecké munice, šavle, bodáky, nejrůznější vojenské dokumenty a předpisy, slavnostní uniformy, ale také protichemické ochranné obleky.

Mladší návštěvníci si mohou zkusit zavolat polním telefonem, osahat si vojenský padák ze speciální látky a vydezinfikovat a následně vyzkoušet plynovou masku. Při komentovaných prohlídkách si mohou zase starší návštěvníci připomenout vojenskou službu při rozebírání a skládání samopalu vz.58. Všechny předměty na výstavě jsou instalovány v tematických skupinách a v nich řazeny podle období, takže si lze udělat dobrou představu o tom, jak šel vývoj naší vojenské techniky a materiálu za posledních sto let.