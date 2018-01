Ve středu 7. 2. 2018 se v plzeňské Kreativní zóně DEPO2015 odehraje živá debata Českého rozhlasu Plus na téma „Fenomén Miloš Zeman.“, které se zúčastní přední čeští novináři, politologové a osobnosti veřejného života. Účast potvrdil také mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček, spolu s ním budou diskutovat novináři Jaroslav Kmenta a Martin Komárek, politolog Lubomír Kopeček či expertka na politický marketing Anna Shavit. Debatu moderuje novinář Michael Rozsypal.

„Zapojte se do debaty a zúčastněte se přímého přenosu,“ vybízí veřejnost Jan Solnička z Českého rozhlasu Plus. „Nabízíme střet myšlenek a úhlů pohledu. Události a problémy dnešního světa a naší společnosti zasazujeme do kontextu. Nekloužeme po povrchu, ale jdeme do hloubky a snažíme se objevit nové obzory. Nebojíme se otevírat ožehavá témata a přinášet pestrou paletu názorů.“

Začátek je v 18:30 h, vstup zdarma. Publikum bude zapojeno po celou dobu formou hlasování i dotazů, diskuse bude zároveň vysílána živě na Českém rozhlase Plus a videopřenos na Facebooku Plus.

Debata je novým formátem Českého rozhlasu Plus ve spolupráci se Sdružením pro rozhlasovou tvorbu. Jednou za dva až tři měsíce vyjíždí do jednoho z krajských měst v republice a nastoluje diskusi o aktuálních a palčivých otázkách. Veřejnost má příležitost setkat se a vyměnit si názory s atraktivními hosty. Publikum se od začátku debaty stává její aktivní součástí.