Jak se točí peníze

Interaktivní zábavná expozice o penězích a finanční gramotnosti pro děti od 7 let se koná v DEPO2015 od 4. října 2017 do 18. dubna 2018.

Podíváte se, jak vypadá Centrální banka, burza, jeskyně krále Midase, s platební kartou budete plnit úkoly a dostanete výpis z účtu. Pro všechny je pak k dispozici herna s obchodem a bankou. Zábavná multimediální hra má za sebou více, než desítku repríz v Grazu, Vídni, Praze, Záhřebu pro tisíce dětí. Expozice vznikla v muzeu Frida and Fred v rakouském Grazu. Vznikla z podnětu Erste Group a je jedním z projektů "Erste Financial Life Park". Do Plzně přinášíme expozici ve spolupráci s Českou spořitelnou, která se finančnímu vzdělávání dětí a mladých dlouhodobě věnuje.