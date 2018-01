Beer Pong Liga Plzeň - 1. kolo 2018

Ve spolupráci s barem Bílej Medvěd a dalšími partnery jsme pro Vás v roce 2018 nachystali Beer Pongovou ligu (ano Beer Pong - nejpopulárnější vysokoškolská zábava v USA), která se bude skládat z 10 originálních turnajů, a dalších doplňkových eventů.

Každý turnaj bude mít tradičně svá ocenění: trofeje, prize money a další hodnotné ceny Body za všechny turnaje se budou počítat do ligy a na posledním turnaji na nás tak bude čekat ultimátní plzeňský šampión Plzeňský šampión bude, jakožto korunovaný král BPC, reprezentovat Plzeň na nadcházejícím mistrovství Evropy Tickety na ME, poháry, trička, a další ceny čekají i na dalších 5 nejúspěšnějších týmů ligy Do ligy není nutná žádná speciální registrace, každý účastník turnaje, který získá body je automaticky zařazen do celkové ligové tabulky Registruj svůj tým na FB v události k prvnímu ligovému kolu! Kdo bude dalším plzeňským šampionem?

Doraž 2. února do baru Bílej Medvěd, se svým parťákem poraž všechny soupeře a zvedni nad hlavu trofej pro vítěze!