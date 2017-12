Nejslavnější tributní kapela The Australian Pink Floyd Show přijede do České republiky oslavit 30 let působení na světových pódiích! Nejprve 29.4.2018 vystoupí v Ostravar Aréně v Ostravě a poté se představí 1.5.2018 v Amfiteátru Lochotín v Plzni!

K této velkolepé oslavě třicetiletého vzdávání holdu slavné muzice Pink Floyd, TAPFS představí turné s názvem “Time“, pojmenovanému podle jedné z nejznámějších písní z kultovního alba Dark Side Of The Moon, během kterého nám zahrají nesmrtelnou hudbu ze všech období legendární kapely Pink Floyd. Čeká nás opět velkolepá živá show s nejmodernějšími světelnými efekty, lasery, speciálně navrženými projekcemi a animacemi promítanými na obrovské kruhové obrazovce, nafukovacími postavami ikonických pinkfloydovských alb a samozřejmě deset vynikajících hudebníků a zpěváků. To vše slibuje nezapomenutelný “must see“ zážitek pro všechny fanoušky Pink Floyd, ale také milovníky hudby obecně.