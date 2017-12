Pobřežní hlídka

Mitch je chlap jako hora se silným morálním kompasem a stoprocentním zápalem pro práci vodního záchranáře.

Je to prostě naprostý opak Matta Brodyho. Místo bdění nad plážovými povaleči bez uzardění zírá do výstřihu dalšího nováčka v týmu, nádherné ale odtažité Summer. Za jiných okolností by si ho Mitch asi podal, jenže teď na to nemá čas, protože se mu na pláži začaly kupit problémy. Tu moře vyplaví pytlíček s drogami, tu mrtvolu... A protože místní policie vše bohorovně přehlíží, vydá se parta plavčíků na trestnou výpravu.

Akční komedie, délka 119 min.