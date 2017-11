Největší tuzemské setkání inovátorů se letos poprvé koná v Plzni – 30. listopadu v areálu DEPO2015. Festival Česká inovace – setkání průmyslu, inovátorů, investorů, akademiků a veřejného sektoru, jehož cílem je propojení jednotlivých komunit a konkrétní ČIN.

Festival od roku 2011 pořádá Česká inovace o.p.s. ve snaze maximálně podpořit inovační prostředí v České republice. Zájemci, kteří chtějí na festivalu upozornit na své projekty, produkty či inovace, se mohou do 24. listopadu hlásit na e-mailu: info@ceskainovace.cz.

„Ptáte se, proč přijít na Festival Česká inovace? Protože Plzeň je jenom jedna. Jsme chytré město a dlouhodobě podporujeme inovace a technologie. Chceme vám ukázat, co v této oblasti děláme my a ostatní města a proč si troufáme s nimi soupeřit. Přijďte a my vám to ukážeme," zve Pavel Kotas, náměstek primátora města Plzeň.