Halina Pawlowská - Manál zralé ženy

Nejoblíbenější česká spisovatelka přijíždí pro velký úspěch opět po roce se svojí talkshow do Plzně „Není nic špatného na tom být zralá žena, i když slovo „zralá“ mi připomíná sýr, u kterého je nejvyšší čas ho zkonzumovat…“, říká česká spisovatelka, která má na svém kontě již 30 knih a dodává, že zralost je ale zároveň i báječná!

Buď z toho důvodu, že si můžete gratulovat, že jste se dožili už pěkného počtu let, anebo proto, že jste sice ještě velice mladí, ale jste jedinci s moudrým pohledem na svět. Zralost má, bohužel, ale i negativní stránku - nikoho už nepřitahuje. Zralý muž nevzbuzuje takovou chuť jako zralý meloun a zralá padesátnice prostě není broskev k nakousnutí. Pokud jste to ale i přesto nezabalili a chcete vzbuzovat touhu, chcete vědět jak zvládnout své šikanující děti, nezadržitelně se zvětšující tělo, jak znovu najít lásku a hlavně jak se smát všemu blbému, co vás potká, přijďte na zábavnou dvouhodinovou talkshow Haliny Pawlowské.

Během pořadu se nejen neudržíte smíchy, ale můžete si odnést podepsanou knihu nejčtenější současné české autorky anebo si na památku odnést i společnou fotografii… Do Měšťanské besedy se Halina Pawlowská vrací opět po roce se svojí talkshow pro loňský velký úspěch.