Módní happening, který nabízí návštěvníkům nákupy z druhé ruky a obnovu šatníku kreativním způsobem. FASHION BAZAR MARKET je unikátní koncept spojující příjemné s užitečným - styl, radost a zodpovědnost v nákupu v jednom.

Móda se neustále mění a chuť obměnit šatník má občas každý. Jde o přirozený proces. Tým FBM zve proto všechny milovnice i milovníky módy vybrat si nový kousek do skříně! Prostory Papírny se promění v atmosféru, která bude žít. Ramínka plná stylového oblečení a módní guru na dosah. S výběrem vhodných kousků v případě nouze poradí i módní koučka. Pozadí módního blogování prozradí speciální host.

Za doprovodu Dj si návštěvník užije kromě nákupů a tvoření i food zónu se speciálním menu akce. Nutno podotknout, že nákupní zónu doplní pražský Slow Bazar, Local Labels a Fashion Revolution. Ke stylovému outfitu patří i vhodné líčení a vlasový styling, s obojím poradí make-up & hair bar. Pokud ani jedno ramínko nenabídne to pravé anebo některým kouskům bude potřeba dodat šmrnc, zkušená módní designérka se o to v rámci DO IT YOURSELF zóny ráda postará.