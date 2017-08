Živá ulice 2017

Celkem 10 dní programu na 5 scénách v historickém centru západočeské metropole. Hudba, silent kino, výtvarné umění, program pro děti, food festival národnostních menšin, fashion market a tak dále. Festival Živá ulice přiveze do Plzně od 11. do 20. srpna nabitý program, na kterém mimo jiné vystoupí The Tap Tap, Thom Artway, Tony Ducháček a Garáž nebo třeba plzeňské Kníry. Vstup na všechny akce je zdarma.