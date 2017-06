Výstava fotoobrazů Taťány Typltové s názvem Doteky přírody

Výstava prezentuje vybraná díla ze stejnojmenné knihy Václava Chaloupka, znalce a milovníka české a moravské přírody. Každý, kdo obdivuje krásy českého přírodního bohatství nebo se jen rád přírodou prochází, si zde přijde na své.

Výstava se koná od 22. června do 10. července v plzeňské pobočce Copy General, která se pro veřejnost otevírá každý všední den od 7 do 22 hodin, o víkendu pak od 9 do 21 hodin.