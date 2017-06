Fashion Bazar vol.4

Druhá šance pro všechny, kteří se v neděli oddali letnímu počasí, volnu na chatě, nebo úpalu ze sluníčka a na Fashion Bazar nemohli dorazit. Máme pro tyhle stavy pochopení a vyhlašujeme oficialně druhé kolo prodeje!

Proč?

Protože jste nám od neděle večer psali a ptali se, jestli je ještě možnost oblečení koupit. Udělali jste nám místo volného rána trošku organizační kotrmelec, ale jsme rádi!

Aktuální kousky vážně stojí za to. A taky proto, že v Papírna Plzeň dělají nejlepší ice coffee, zeleninové burgery, veganské muffiny a drinky ever. A teď, co je víc.