Naučná putovní výstava "Zdravotní postižení a rozvojová spolupráce: 10 faktů nebo omylů?" informuje o poměrech, ve kterých žijí osoby se zdravotním postižením v rozvojových zemích a jaké překážky musejí často překonávat při začleňování do společnosti.

Světlo pro svět – Light for the World je nevládní organizací, která se zaměřuje na prevenci a léčbu slepoty v nejméně rozvinutých částech světa. Posláním Světla pro svět je podpora osob se zrakovým či jiným postižením a jejich začlenění do společnosti.

Projekty se zaměřují na léčbu slepoty prostřednictvím operací šedého zákalu, prevence trachomu a léčení jeho následků, dále na rehabilitace dětí s postižením, jejich začleňování do komunity a podporu inkluzivního vzdělávání. Bojujeme za dodržování práv osob s postižením a zvyšujeme povědomí o této problematice.