„Jsme tohle opravdu my? Jo? A co to máš pod tím svým evropsko – křesťanským makeupem? Co to tam vyčuhuje? A není už čas vyměnit masku?

Zdramatizovali jsme a hrajeme důležitý, hezky hnusný příběh Williama Goldinga, protože cítíme potřebu klást si spolu s ním jisté zásadní otázky po sakra bolavých problémech dneška. Třeba: co jsou vlastně ty základy západního světa, na které se odvoláváme? Je demokracie se svými procesy ještě k něčemu dobrá? Je západní civilizace ještě k něčemu dobrá? A my – její děti?“