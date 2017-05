Please Wait / Tano! / 70cm3 of Your Chest

Last minute večírek pro všechny citlivce a citlivky! Určitě znáte všichni Hainzela z 52hertz, který se vydal hledat talenty na jih do Španěl a už tam tak nějak zůstal. Z basáka se teď na chvíly přeordil na tour managera a přiveze nám do Plzně tři parádní kapely, kdy jen jedna z nich není ze Španělska.

Please Wait, Tano! a 70 cm3 Of Your Chest v rámci open stage 11.5. a za-dar-mo!