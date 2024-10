Festival Muziq 2025

Festival Muziq je hudební festival bez žánrových mantinelů. Myšlenkou je setkání přátel a milovníků hudby, a zvýšit povědomí o nových, mladých, progresivních kapelách a zajímavých projektech a muzikantech domácí hudební scény. První klubová edice se bude konat v sobotu 22. února 2025 v Kiwi Baru v Tachově, na západě Čech.

Festival Muziq • 22. února 2025 • sobota • 18:00 • Tachov • Západní Čechy • Kiwi Bar Music Club • www.muziq.cz Line-up • PLEASE THE TREES • alternative / psychedelic / rock • MANON MEURT • shoegaze / dark / doom / post-rock • DROM • post-metal / hardcore • EMPTY HALL OF FAME • punk / emo / melodic / hardcore • MANCY SONO • ambient / noise / post-rock • IDA THE YOUNG • indie folk / electro / rock • BLUE CHESTERFIELD • experimental / country / dark / folk Vstupenky v prodeji • 200 Kč • 1. vlna • do 31. října 2024 • pouze 20 ks • 250 Kč • 2. vlna • do 30. listopadu 2024 • 300 Kč • 3. vlna • do 22. února 2025 • 500 Kč • chci podpořit • 400 Kč • na místě