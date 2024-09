O svatováclavském víkendu se na hradě Rabí konají Dny Šumavského trojhradí. V uvedené dny bude celý hradní areál průchozí samostatně (bez průvodce a komentované prohlídky). Příchozí si budou moci projít velké nádvoří i to malé, kde se nachází studna a hospodářské zázemí. Budou moci vejít do místností s modely hradu i vyjít do prvního patra Nového paláce, které slouží jako vyhlídkové místo, navštívit nejstarší část hradu (včetně vysoké obytné věže, tak zvaného donjonu) nebo prozkoumat členitá sklepení.

Pro všechny zvídavé máme v rámci Dnů šumavského trojhradí připravený i menší doprovodný program. Mladší i starší návštěvníci se mohou proměnit na badatele, poznávat hradní areál z nových úhlů pohledu a vyplňovat při tom pracovní list. Pokud zadané úkoly zvládnou, mohou se těšit na malou odměnu.

V UVEDENÝCH DNECH SE NEBUDOU KONAT BĚŽNÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY (okruhy Palác a Věž) A ANI NEBUDE MOŽNÝ VSTUP POUZE NA NÁDVOŘÍ (okruh Nádvoří). Děkujeme za pochopení.

Plné vstupné 160 Kč / Snížené vstupné 130 Kč / Děti od 6 do 18 let 60 Kč / Děti do 6 let zdarma

Zdroj fotky (Dny Šumavského trojhradí): hrad Rabí