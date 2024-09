nixies & open jam session ve Vinyl Clubu

Srdečně vás zveme na pohodovou sobotní party do VINYL CLUBU: KONCERT & OPEN JAM SESSION 21. 9. '24 19:30 dveře 20:00 hrajeme vstup: 100,- Kč na místě payback vstupného: 100,- Kč kdo vystoupí na pódiu v rámci jam session a hodnotně hudbou nebo zpěvem potěší hosty klubu, kteří ho odmění patřičným aplausem, dostane zpátky svoje kilčo klatovská třída 1174/138 zastávka tramvaje náměstí míru ---------------------------------------

NIXIES party rozjede koncert do plzně spadlých ufonů dana magliče (bicí) a matyho komorouse (kytara, klávesy, zpěv, saxofon, flétny) s basově brumlajícím stálým hostem kapely vencou zelenkou (basa) set osvědčených vlastních skladeb bude doplněn několika novinkami, tento večer výjimečně možná zazní i nějaký cover, odtajněné budou také singly, na jejichž vydání se můžete těšit v průběhu podzimu & po pauze na dlouhý kouř JAM SESSION zveme muzikanty jakéhokoliv žánru, kteří ten večer nemají jinde vlastní gig, aby si přišli zajammit. moc nás to potěší a když už bude nazvučeno, byla by škoda toho nevyužít. bicí, kytara, klávesy na pódiu k dispozici, určitě možno přinést i vlastní nástroje a aparáty. některá zajímavá jména plzeňského hudebního podsvětí už účast avizovala, takže by to mohlo být libozvučné, navíc předchozí červnová jam session se náramně povedla o dobrý sound se celý večer postará zkušený zvukař tomáš fanta příjemná obsluha, kvalitní alko i nealko drinky, kouřový plácek i venkovní zahrádka vinyl clubu vybízí k sobotnímu post-prázdninovému chillíčku ani tentokrát se v neděli ráno nebude muset brzy vstávat ---------------------------------------- www.nixies.monster www.instagram.com/nixiesmusic