Přednáška Buddhismus v každodenním životě

Zveme Vás na přednášku s cestujícím učitelem Karlem Trachtou, žákem Lamy Oleho Nydahla na téma „Buddhismus v každodenním životě“. Přednáška začíná v 19:00 hodin. Následují otázky a odpovědi a vedená meditace na 16. Karmapu. Už tři desítky let se v České republice praktikuje buddhismus Diamantové cesty, na Západě již 50 let. Čeští buddhisté tak slaví hned dvojí výročí. U této příležitosti pořádají putovní výstavu Buddhismus Diamantové cesty: 30 let v České republice / 50 let na Západě s doprovodným programem. předprodej vstupenek na webu Měšťanské Besedy