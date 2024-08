Týden náborů 2024

Je tady jeden z největších NÁBORŮ do kroužků a sportovních, tanečních a hudebních aktivit v Plzni! Přijďte si užít nabitý týden a vybere si svoji aktivitu!

Od pondělí do pátku se konají na Krašovské otevřené tréninky, během kterých si můžete všechno vyzkoušet, a to pod vedením zkušených profíků zcela zdarma. Týden náborů je určen pro malé i velké, děti i dospělé. Je libo cvičení ? Máte rádi tanec? A nebo chcete přihlásit svého syna fotbal? Není problém. Využijte svoji šanci!



Celý Týden náborů bude v pátek zakončen Festivalem Krašovská, který se ponese ve znamení zábavy! Čeká nás živé pódiové vystoupení s ukázkami našich aktivit a den zakončíme energickým koncertem kapely The Shifters. Na tuto část programu je zvána široká veřejnost, takže neváhejte pozvat své přátele, rodinu a všechny, kteří mají rádi dobrou hudbu a zábavu