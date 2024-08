Festival plný barev, vůní a chutí Pilsen Busking Fest 2024 se již po jedenácté vrací do ulic Plzně! Zažijte jednu z posledních letních párty, která proběhne od 5. do 8. září a věřte, že program bude opět stát za to! Hlavním středobodem festivalu se opět stane Náměstí Republiky!

Na své si přijdou zejména milovníci různorodých uměleckých směrů, ale i běžní obyvatelé města díky odvážné a zároveň velice přístupné festivalové dramaturgii. V rámci programu se představí pouliční hudebníci, kapely různých žánrů, komedianti, žongléři, cirkusáci, akrobaté nebo tanečníci. Dále se můžete těšit na výstavy, interaktivní kreativní zóny, workshopy, tančírnu, silent DJ's afterparty, jam session afterparty, dobré jídlo a pití a další překvapení.

Jak už je na Pilsen Busking Festu 2024 zvykem – část program bude dopředu daná a část ne. Prostor mají i zájemci, kteří si budou chtít vyzkoušet klasický busking bez zajištěného ozvučení, organizačního zajištění a propagace. Koncept tzv. volných zón se osvědčil už v minulých letech a i letos bude vyčleněno několik míst, kde jediné co budete muset dodržet, je buskerský kodex zveřejněný na webu.

Na festivale není předem dané vstupné a je na každém z návštěvníků, zda a případně jakou částkou konkrétního umělce podpoří. Pokud chcete podpořit samotný festival, navštivte stránku Donio, kde se dozvíte více informací: https://www.donio.cz/podporujipilsenbuskingfest

„Pro umělce a to i ty ostřílené neexistuje snad větší výzvy než přímá konfrontace jejich umění s návštěvníky přímo na ulici. Kdo to zvládne a pobaví své okolí, zaslouží si odměnu.“

Zdroj fotky: Pilsen Busking Fest