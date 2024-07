18. vzdělávací a zážitkové setkání EXCELLENTNÍ ŽENA® se uskuteční v sobotu 19. října 2024 od 9 do 17 hodin v Měšťanské besedě Plzeň.

Na celodenním dámském setkání EXCELLENTNÍ ŽENA® vás čekají zajímavé přednášky, ale i bohatý doprovodný program – užitečné prezentace, lehká snídaně i oběd, něco sladkého ke kávě, dárky a hlavně výjimeční lektoři, kteří vám předají všechny svoje znalosti a zkušenosti.

Lektoři konference a jejich přednášky:

Role první dámy Eva Pavlová

Eva Pavlová Na vlastní oči Josef Klíma

Josef Klíma Sebevědomá žena a její vztahy s muži Barbora Kravčíková

Barbora Kravčíková Dlouhověkost – jak žít déle a lépe Miloslav Šindelář

Miloslav Šindelář Face Fitness – cesta k mladistvému vzhledu Pavla Skolil

Pavla Skolil Bylinná léčba v prevenci civilizačních onemocnění Jarmila Podhorná

Možná se vám zdá, že přešlapujete na místě. Že potřebujete nový impuls, novou inspiraci. Přijďte si poslechnout silné příběhy, investujte do sebe, do svého rozvoje a vzdělání. To je pro vás důležité v jakémkoliv věku.

Co vám tento den přinese:

načerpáte novou životní energii, protože se setkáte se stejně smýšlejícími ženami,

budete mít prostor pro sdílení s ostatními ženami, protože jen žena ženě rozumí,

potkáte se s lektory, kteří vás budou inspirovat a mohou vám otevřít oči,

dostanete spoustu podnětů a nápadů, které vás budou motivovat,

zažijete příjemné uvolnění v komunitě žen, které se chtějí scházet a poznávat,

budete mezi ženami, které mají stejné starosti a radosti jako vy,

… ale také se pobavíte, inspirujete, ochutnáte, odpočinete, zrelaxujete duši.

Celý den jen pro sebe, kdy jste ho měly naposledy?

Zdroj fotky: FB Excellentní ŽENA