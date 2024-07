Kdyňský festival vína 2024

Připravte se na nezapomenutelný zážitek na Kdyňském festivalu vína! Tento svátek vína se koná v sobotu 31. srpna 2024 na Náměstí ve Kdyni. Ponořte se do světa vynikajících vín, lahodného streetfoodu a rytmu živé cimbálovky, to vše přímo v centru města.



Potěšte své smysly u 16 vinařských stánků, kde se vám představí ta nejlepší vína z Čech a Moravy. Rozmanitá nabídka slibuje pro každého milovníka vína něco výjimečného – od tradičních odrůd jako Veltlínské zelené, Ryzlink vlašský, Sauvignon nebo Frankovka až po méně známé PIWI odrůdy.



Na festivalu nebude chybět pestrá food zóna. Vstupné na akci bude zdarma. Víno se bude nalévat výhradně do festivalových sklenic, které budou k zakoupení na místě za 120 Kč.

Akce se koná za podpory Města Kdyně a MKS Modrá Hvězda.