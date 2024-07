Dernisáž / Hermit v Plasích

V pátek 30. srpna se od 17:30 hodin koná dernisáž výstavy Hermit v Plasích L. P. MCMXCII–XCIX v Mariánské Týnici. Výstava bude veřejnosti přístupná do neděle 1. září 2024.

Program:

17:30 galerie Hospitium

Prezentace vznikající knížky „Tváře a stíny“ s fotografiemi Gerta de Ruijtera (1954–2022), který byl účastníkem řady symposií Hermit v Plasích a letos by se dožil sedmdesáti let.

18:00 kostel Zvěstování Panně Marii

Jaroslav Kořán / Petr Nikl – hudební vystoupení

"Orloj snivců je hudební nástroj – variabilní zvuková instalace z nalezených kovových objektů, položených na polystyrénových rezonátorech. Nejpříhodnější dobou pro Orloje snivců je západ slunce a pro poslech je nutné ticho, klid, vhodná akustika a příhodné prostředí. Pak může dojít k porozumění mezi hráči a posluchači a nástroj se propojí s prostředím. Je to jako pouť, cesta zvukem." Jaroslav Kořán

Jaroslav Kořán působí v oblasti fotografie, hudby, videa a grafiky, kde spojujícím prvkem je improvizace, řízená náhoda a využívání neobvyklých materiálů a technik. Spolupracuje jako hudebník, skladatel a zvukový designer na divadelních, filmových, tanečních a výstavních projektech. Hraje na bicí nástroje (včetně Orloje snivců), věnuje se natáčení hudby a zvuku, jeho úpravou a zpracováním, natáčením a editací videofilmů, fotografií a výtvarnou tvorbou. Od r. 1983 se účastní kolektivních i samostatných výstav a prezentací.

"Natáhl jsem struny a spojil rajský dvůr plaského konventu. Tohle je celkem běžné, ale já jsem použil struny jako lanovku pro svoje světelné loutky. Bylo to padesát metrů, loutky hrály, na konci byly dřevěné ozvučnice a kolíčky od kytary, kterými jsem to ladil. Ozvučnice hrála ve vlnách rozložený tón, znělo to do chodeb, propojovalo se to ambity, cirkulace zvuku. Bavilo mě vytvářet ten tón – tu vlnu – jako bych byl v břiše nástroje, třeba violoncella, které mi odpovídá."

Petr Nikl, 2002

Petr Nikl je zakládající člen divadelního sdružení „Mehedaha“ a spolku Tvrdohlaví, intermediální umělec, malíř, grafik, hudebník, básník, performer. Je nositelem Ceny Jindřicha Chalupeckého z roku 1995, několikanásobným laureátem ceny za nejkrásnější knihu a držitelem Zlatého anděla v kategorii alternativní hudba. Je kurátorem výstav Hnízda her nebo Play a připravil expozici Zahrada fantazie a hudby pro český pavilon na EXPO v japonském Aichi. Symposií Hermit v Plasích se pravidelně účastnil od roku 1993.

Na zakončení výstavy bude k dostání publikace Flashback: Hermit 1992–1999 a doprodej limitované edice zvukového nosiče s výběrem nahrávek z kláštera Plasy z roku 1995 Santiniho botky a Mouchy a ptáci tam nahoře z roku 1998.

Pořádá Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici ve spolupráci s O. s. Pro Photo, Muzeem umění Olomouc a Asociací Mlok a s finanční podporou Plzeňského kraje.