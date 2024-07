Monastýrování 2024

Na konci července Vás Kláštery Kladruby, Plasy a Teplá opět zvou na neobvyklé večerní prohlídky konané v rámci cyklu Monastýrování, při nichž si můžete v nasvícených interiérech vlastním tempem a vlastní cestou prohlédnout vybrané části klášterních staveb.

V interiérech těchto tří největších klášterů západních Čech je pro hravé a dumavé návštěvníky uschovaná tajenka, kterou můžete rozluštit za pomoci indicií a úkolů. Za správné vyluštění části tajenky na jednom místě získáte odznak, který slouží jako volná vstupenka do dalšího z klášterů po obě dvě noci, abyste tajenku mohli doluštit.

Akce se koná v klášterech:

Kladruby v pátek od 19:00 do 24:00, v sobotu od 20:00 do 24:00

Plasy po oba večery v době od 19:00 do 24:00

Teplá po oba večery v době od 19:00 do 24:00

Rezervace vstupenek není nutná.

Zdroj fotky (Monastýrování): Monastýrování