Sportfilm – Festivalové ozvěny Plzeň

Sportovní fanoušci v Plzeňském kraji se mají na co těšit! Vůbec poprvé přijede do města Sportfilm Festival Liberec, který přiveze to nejlepší, co ze sportovních filmů nabídl divákům v roce 2023. Festivalové ozvěny se uskuteční v pátek 14.června ve společenském sále Středního odborného učiliště elektrotechnického.

Festivalové ozvěny Sportfilm Festivalu Liberec se letos premiérově vydávají na cesty a přinesou sport, kulturu a zábavu i do Plzně. Zájemci všech generací si tak mohou užít celodenní maraton se sportovními hvězdami. Chybět nebude oblíbený parkour, téma duševního zdraví, zlaté Nagano i vzpomínka na legendu Věru Čáslavskou. Jako hlavní hvězda ozvěn se představí herec Zdeněk Piškula, představitel basketbalisty ve filmu Zlatý podraz. Vstup je zdarma.

Děti se mohou během dopoledního programu pro školy těšit na filmy jako Foul play on sustainability, o udržitelnosti ve sportovním odvětví, nebo Paris: Mecca of ParCour, snímek o dobrodružné výpravě několika parkouristů. Filmovou přehlídku pak doplní sestřih besedy na téma Mental Health. O duševním zdraví ve sportu si povídala lyžařka Šárka Strachová se zajímavými hosty – Gabrielou Soukalovou, tenistkou Helenou Sukovou a basketbalistkou Ilonou Burgrovou.

Dále se mohou těšit děti na zajímavý sestřih České televize o životním příběhu Věry Čáslavské. Odpolední blok pro rodiny nabídne film Děti Nagana, při kterém si společně mohou všichni připomenout zlaté časy našich hokejistů. Nedílnou součástí festivalových ozvěn bude i výstava fotografií manželů Zátopkových z celé jejich úspěšné olympijské kariéry.

Programem diváky provede sportovní novinář a komentátor České televize a současně programový ředitel Sportfilmu Jakub Bažant. Těšit se mohou fanoušci zejména na jeho besedu s hercem Národního divadla Zdeňkem Piškulou, který si zahrál ve filmu Zlatý podraz, vítězném snímku Sportfilmu 2019.

Rezervaci místa v sále provádějte na emailu: rezervace@sportfilm.cz.

Zdroj fotky (Festivalové ozvěny Plzeň): Sport film festival Liberec